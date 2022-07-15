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Japonya'da COVID-19 günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı

Japonya’da günlük COVID-19 vaka sayısı yeniden 100 binin üzerine çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kyodo News’ün haberine göre, ülkede Omicron'un BA.4/BA.5 varyantının hızla yayılmasıyla vaka sayılarında artış gözlendi. Bu varyant nedeniyle günlük vaka sayısı 104 bine çıktı, ülkede 5 ay sonra COVID19 vakaları 100 bini aştı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, vaka sayılarının artmasına karşın henüz bir kısıtlama planı olmadığını aktardı.

Ülkede, tespit edilen vaka sayılarının geçen haftaya kıyasla iki katına çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Japonya'da, dün kaydedilen 90 bin vaka ile toplam COVID-19 vaka sayısı 10 milyonu aşmıştı.

 

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