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Japonya'da COVID-19 iflasları artıyor

Japonya'da COVID-19 salgınına bağlı şirket iflaslarının sayısının şubat ayında 126'ya ulaştığı bildirilirken, 1 yıllık iflas bilançosu  ise bin 108 olarak açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünya genelinde etkisini sürdüren COVID-19 salgınının küresel  ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi de devam ederken, Japonya'da  salgının mali boyutu ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. Tokyo  merkezli Shoko Research araştırma şirketi, Japonya'da korona virüs  salgınına bağlı şirket iflaslarının sayısının Şubat ayında 126'ya  ulaştığını açıkladı. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında ülkede salgının  başlamasından bu yana gerçekleşen toplam iflasların sayısının ise bin
108'e ulaştığı ifade edildi.

En fazla restoranlar etkilendi

Yeme-içme sektörünün toplam bilanço içinde 194 iflas ile salgından  en fazla etkilenen sektör olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre,  hazır giyim sektöründe 102 işletme salgının ekonomik etkilerine yenik  düştü. İnşaat sektöründe 97 iflas bildirilirken, konaklama  sektöründeki 68 şirket iflas açıkladı. Diğer iflaslar ise farklı  sektörlerde kayda geçti. An itibarıyla birçok işletmenin hükümet  sübvansiyonları ile ayakta kaldığına dikkat çekilen araştırmada,  ilerleyen dönemde kurumsal başarısızlıkların daha hızlı atabileceği  uyarısı yapıldı.

OHAL ilan edilmişti

COVID-19 vaka sayılarındaki artış karşısında hükümetin 7 Ocak'ta  belirli eyaletlerde OHAL ilan ettiği Japonya’da salgın önleme  tedbirleri kapsamında restoran ve benzeri işletmelerden çalışma  saatlerini kısıtlamaları talep edilmişti. Yerel saatle 20.00  itibarıyla kepenk kapatan işletmelerin hükümet sübvansiyonlarından  yararlanabileceği açıklanmıştı. Dün ise hükümet ülkenin 10 eyaletinde  uygulanan OHAL'i bazı bölgelerde erken sonlandırma kararı almış, daha  önce 7 Mart'a dek süreceği açıklanan uygulamanın, Pazartesi itibarıyla  yalnızca Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette geçerli olacağı  bildirilmişti.

Japonya'da korona virüs salgınında dün itibarıyla toplam vaka  sayısı 431 bin 221'e, can kaybı ise 7 bin 839'a ulaşmıştı.