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Japonya'da COVID-19 ilacına onay: Ölüm riskini yüzde 79 düşürüyor

Japonya'da COVID-19'un tedavisi için "sotrovimab" ilacına onay verildi. Deniz aşırı klinik testlerinde ilacın, hastaneye kaldırılma ve ölüm risklerini yüzde 79 oranında düşürdüğü belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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 Japonya'da, hafif semptom gösteren yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavisi için "sotrovimab" ilacının kullanımı onaylandı.

Buna göre Sağlık Bakanlığı uzman heyeti, İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKline üretimi "sotrovimab" ilacının etkisi ve güvenliğini inceledi.

Heyetin tavsiye kararı sonrası Bakanlık, "sotrovimab" ilacının hafif semptom gösteren COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

COVID-19'u etkisizleştiren antikor içerdiği bilinen ve damar içinden uygulanan "sotrovimab" oksijen desteğine ihtiyaç duymayan hastaların tedavisinde kullanılacak.

NHK, deniz aşırı klinik testlerinde ilacın, hastaneye kaldırılma ve ölüm risklerini yüzde 79 oranında düşürdüğünü aktardı.

Japonya'da temmuz ayı sonunda COVID-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımına onay verilmişti.

 

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