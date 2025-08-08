Japonya’da doğum sayısı 126 yılın en düşük seviyesinde!

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre 2024’te gerçekleşen doğum sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1899’dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Doğumlar 686 bin 61’de kalırken, ölümler 1 milyon 605 bin 298 olarak kayda geçti. Böylece ölümler, doğumları yaklaşık 1 milyon kişi geçmiş oldu.

Uzmanlar, düşük doğum oranları ve artan yaşam süresinin sosyal güvenlik harcamalarını artıracağını, iş gücü açığını derinleştireceğini ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

Japon hükümeti ise uzun yıllardır göçmen politikalarını gevşetme ve aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik eden sosyal destek programlarını genişletme konularını gündeminde tutuyor.

Ancak tüm önlemlere ve destekleyici politikalara rağmen ülkede yaşlanan nüfus konusunda alarm çanları çalmaya devam ediyor.

Japon vatandaşlarının sayısı son 16 yıldır düşüşte

Ülke nüfusu yabancı uyruklular dahil 2024 sonunda 554 bin 485 kişi azalarak 124 milyon 330 bin 690’a düştü.

Japon vatandaşlarının sayısı ise 908 bin 574 kişi azalarak 120 milyon 653 bin 227 oldu. Bu, 1968’den beri kaydedilen en büyük düşüş oranı olarak dikkat çekti.

Japon vatandaşlarının sayısı üst üste 16 yıldır azalıyor.