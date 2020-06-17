Japonya'da ekonomiye güven 11 yılın dibinde

17 Haziran 2020

Japonya'da imalatçıların ekonomiye olan güvenleri Haziran'da da 11 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.



Reuters tarafından aylık olarak hazırlanan ve BOJ'un çeyrek dönemlik Tankan araştırması ile yüksek korelasyon gösteren imalat sektörü güven endeksi, Haziran ayında Haziran 2009'dan bu yana görümen en düşük seviylede kalmayı sürdürdü. Mayıs ayında -44 olan güven endeksi

Haziran ayında -46'ya indi.



Hizmet sektöründe ise güven endeksi Haziran ayında Mayıs ayındaki -36'dan -32'ye çıktı.



Anket, hem imalat hem de hizmet sektörü şirketlerinin önümüzdeki 3 ay için daha az kötümser olduklarını da ortaya koydu. Eylül ayında imalat sektörü güven endeksinin -357e ve hizmet sektörü güven endeksinin -29'a toparlanması bekleniyor.