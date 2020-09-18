Japonya'da enflasyon 4 yılın en sert düşüşünü yaşadı

18 Eylül 2020

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları Ağustos ayında neredeyse son 4 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı. Taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakarak hesaplanan çekirdek enflasyon Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 düştü.



Bu, Kasım 2016'dan bu yana görülen en düşük çekirdek enflasyon oldu. Ekonomistler de Ağustos ayında fiyatların yüzde 0,4 düşmesini bekliyorlardı. Ağustos ayında çekirdek fiyatların düşmesinin arkasındaki temel neden, hükümetin uygulamaya koyduğu desteklemeler sonrası konaklama ücretlerinde yaşanan düşüş oldu. Konaklama fiyatları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 geriledi.



Taze gıdanın yanı sıra enerji fiyatlarının da dışarıda bırakılarak hesaplandığı çekirdek enflasyon ise Ağustos ayında yüzde 0,1 düştü. Bu, Mart 2017'den bu yana görülen ilk düşüş oldu. Temmuz ayında fiyatlar yüzde 0,4 artmıştı. Manşet enflasyon ise Ağustos ayında yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.