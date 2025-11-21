Japonya'da enflasyon hedefi tutmadı

Japonya’da çekirdek enflasyon Ekim ayında Temmuz’dan bu yana görülen en güçlü yükselişi kaydederek beklentilerle örtüştü ve Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) faiz artırımına gidebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Taze gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, ekonomist tahminlerine paralel şekilde yüzde 3 seviyesinde ölçüldü.

Hedefin 43 aydır üzerinde

Manşet enflasyon da yüzde 3’e çıkarken, böylece BOJ’un yüzde 2’lik hedefinin 43 ay üstünde kalmaya devam etti.

Taze gıda ve enerji kalemlerini kapsam dışı bırakan “çekirdek-çekirdek” enflasyon ise Eylül’de yüzde 3 olarak gerçekleşmişken, Ekim’de yüzde 3,1’e sınırlı bir artış gösterdi.

Pirinç fiyatlarındaki yükseliş temposu ise beşinci ayda da yavaşlayarak, önceki aydaki yüzde 49,2 seviyesinden yüzde 40,2’ye düştü.

Değer kaybına karşın çağrı

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, Cuma günü parlamentoda yaptığı konuşmada, zayıf yenin ithalat maliyetlerini ve genel fiyat düzeyini artırarak temel enflasyon üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama ise yenin değer kaybına ilişkin aciliyet vurgusu yaparak, piyasaya müdahale ihtimaline kapı araladı ve “son dönemde para piyasasında görülen tek taraflı ve sert hareketlerden endişe duyduğunu” dile getirdi.