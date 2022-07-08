Japonya’da eski başbakan Abe’ye suikast girişimi
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan eski başbakan hastaneye kaldırıldı. Abe'nin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.
Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak yaralandı.
Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.
Kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis 40 yaşlarında olan saldırganın Abe'yi arkasından pompalı tüfekle vurduğu duyurdu. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.