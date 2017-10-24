Japonya'da gündem 'BoJ' ve 'vergi artırımı'

24 Ekim 2017

Japonya'da, ekonomi alanında cesur politikaları ile bilinen Başbakan Şinzo Abe'nin temsilciler meclisinde üstünlük sağladığı seçimlerin ardından ülke borsasında yükseliş ivme kazanırken, gözler Japonya Merkez Bankası (BoJ) başkanlık seçimleri ile tüketim vergisi artırımına çevrildi.

Ülkede pazar günü gerçekleştirilen erken seçimlerde Başbakan Abe liderliğindeki Liberal Demokratlar koalisyonu, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde üçte iki çoğunluğu sağlamıştı.

Tüketim vergisinin artırılması bekleniyor

Ekonomistler arasında "Abenomiks" olarak anılan ve üç ok şeklinde özetlenen "agresif para politikası, büyük mali teşvik ve yapısal reformlar"ın mimarı Abe'nin geçmiş dönemde en büyük hedef olarak gösterdiği yüzde 2'lik enflasyona henüz ulaşamaması ve tüketim vergisini uygulamaya geçirememesi ise gelecek dönemdeki politikalar açısından ipucu şeklinde nitelendiriliyor.

Seçim sonrasında piyasalarda belirsizlik ortadan kalkarken; genişlemeci ve deflasyonu giderici politikalara devam edileceği beklentileri pozitif, eli güçlenen Abe'nin tüketim vergisinde yüzde 2'lik artırıma gidebileceği konusu ise negatif unsurlar olarak öne çıktı.

Nikkei 225 endeksi 21 yılın zirvesini gördü

Abe'nin seçimleri kazanacağı beklentisi ve bu beklentinin gerçekleşmesi sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi, tarihinde ilk kez 16 işlem günü üst üste yükselerek 21 yılın zirvesini gördü. Doların, Japon yeni karşısında 114,1 ile 3,5 ayın en yüksek seviyesine çıkması da endeksteki pozitif havayı destekledi.

Analistler, son dönemde yükseliş trendinde bulunan Nikkei endeksinde bir düzeltme hareketinin görülebileceğini belirterek, 2020 Olimpiyatlarına hazırlanan ülke piyasalarında yeni yatırımların katkısıyla pozitif havanın devam edebileceğini, ancak tüketim vergisinde yüzde 2'lik artış uygulamasının hayata geçirilmesinin satış baskısı yaratabileceğini kaydetti.

Piyasalarda genişlemeci politikaların sürdürüleceği konusunda görüş birliği bulunduğuna işaret eden analistler, Nisan 2018'de görev süresi dolacak olan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerine kimin geleceğine odaklanılacağını, Abe yönetiminde yeni başkandan politika değişikliği beklenmediğini bildirdi.

"Kuroda'nın görev süresi uzatılabilir"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oxford Economics Baş Asya Ekonomisti Sian Fenner, seçimlerde çoğunluğu elde eden Abe'nin anayasada revizyonlara gidebileceğini ancak ekonomide mevcut durumun devam edeceğini söyledi. Tüketim vergisindeki artışın, seçim kampanyası boyunca tartışmalı bir konu olmasına karşın devam edebileceğini aktaran Fenner, şunları kaydetti:

"Liberal Demokratlar, Ekim 2019'da tüketim vergisini yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarmayı planlıyor. Abe bu artışı iki kere ertelemişti. Japonya'nın büyümesi 2019-2020 döneminde ortalama olarak 0,6 puan daha fazla gerçekleşebilir. BoJ, agresif para politikasına devam edecek. Piyasalar şimdi Kuroda'nın yerine kimin geçeceği konusuna dönecek. Abe, Kuroda'nın görev süresini uzatabilir ancak bu, BoJ'un parasal politikada bir değişikliğe gitmesine sebep olmayacak. BoJ, piyasalara sıkılaşmaya gittiğine dair yanlış bir sinyal vermemek için varlık alımını azaltma konusunda temkinli davranacak"

"Japonya potansiyelinden hızlı büyüyor"

Berenberg ABD ve Asya Başekonomisti Mickey Levy ise Abe'nin seçimleri kazanmasıyla anayasada reform yapma fırsatı yakaladığını belirterek, bunun Japonya'nın dış politikada daha iddialı bir yaklaşım sergilemesini sağlayacağını ifade etti. Ekonomi tarafında ise Abe'nin, mali ve arz yanlısı reformlarını hızlandıracağını aktaran Levy, şunları kaydetti:

"Abe, BoJ'un başına tekrar Kuroda'yı getirecek. Daha fazla reform ve agresif para politikası Japon ekonomisi ve finansal piyasaların son zamanlardaki pozitif ivmeyi sürdürebilmesi için zemin hazırlayacak. Japonya ekonomisi potansiyelinden daha hızlı büyüyor. Ülke ekonomisinin iyi performans sergilemesi iş gücü ve verimlilikteki büyümeyi yansıtıyor. BoJ parasal genişlemesine yüzde 2'lik enflasyona ulaşma amacıyla devam ediyor. Bu, Japonya borsasında yükselişleri sağlıyor ancak ekonomik performansın temel sebebi değil. Japon ekonomisi olumlu performans sergilemeye ve ülke borsası yükselmeye 2018 boyunca da devam edecek"

Kaynak: AA