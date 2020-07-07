Japonya'da hanehalkı harcamaları Mayıs ayında rekor seviyede azaldı

07 Temmuz 2020

Japonya'da mayıs ayında maaşlar ve ekonomik faaliyetlerde de büyük azalma yaşanırken, bu siyasetçiler üzerinde ticari ve tüketici güvenini yeniden kazanmak adına artan bir baskı oluşturuyor.

Bugün açıklanan hükümet verilerine göre harcamalar Mayıs ayında 2001 yılında verilerin toplanmasına başlanmasından bu yana görülen en hızlı şekilde, bir önceki yıla göre %16.2 oranında düştü.

Piyasa beklentilerinden daha yüksek seviyede %12.2'lik düşüş, Nisan ayında gerçekleşen %11.1'lik düşüşü takip etti.

Ülke çapındaki yasakların Mayıs ayında kaldırılmasına rağmen halkın harcamaya başlama konusunda isteksiz kalması nedeniyle yavaş ve kırılgan bir toparlanma süreci yaşanması bekleniyor.

Itochu Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün Baş Ekonomisti Atsushi Takeda, "İyileşme hızı endişe verici" dedi ve "Hükümet politik önlemleri uygulamaya koymuş olsa da etkilerinin hızla ortaya çıkması zor" diye ekledi.