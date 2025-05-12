Japonya'da iflas eden şirketler yıllık bazda 36 aydır artıyor! Zirvede hizmet sektörü var

Japonya’da iflas eden şirket sayısı, 2025 yılının Nisan ayında da artmaya devam etti ve bu artış kesintisiz olarak 36. ayını tamamladı.

1 yılda 66 şirket iflas etti

Japonya merkezli araştırma kuruluşu Teikoku Databank’ın verilerine göre, Nisan ayında iflas eden şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 826’ya ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 760 olarak kaydedilmişti. Bu rakamla birlikte, Nisan ayları baz alındığında son 11 yılın en yüksek seviyesi görülmüş oldu.

36 aylık kesintisiz artış, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun dönem olarak kaydedildi.

Toplam iflas yükümlülükleri ise yüzde 6,3 artışla 100,52 milyar yen seviyesine ulaştı.

En fazla iflas hizmet sektöründe

Sektörel dağılıma bakıldığında, yedi sektörden beşi geçen yılın aynı döneminin üzerine çıktı. En fazla iflas vakası 215 vaka ile hizmet sektöründe görüldü.

İflasların nedenlerine ilişkin verilere göre, 698 şirket "durgunluk kaynaklı iflas" gerekçesiyle iflas etti. Bu durum da artış trendinin 36. ayda da sürdüğüne işaret etti.