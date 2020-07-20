Japonya'da ihracat üst üste 4. aydır çift hanede geriliyor

20 Temmuz 2020

İhracat verisindeki uzun süreli gerileme koronavirüs salgını nedeniyle ülke ekonomisini İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en sert resesyonuyla karşı karşıya olduğunu gösterdiği gibi, küresel ekonomideki yavaşlamanın tahminlerden daha uzun süreceğine işaret etti.

Japonya'dan ABD'ye yapılan ihracat otomobil ve otomobil parçalarına olan talebin azalması ile neredeyse yarı yarıya düşerken Japonya'nın Çin'e yaptığı ihracat da zayıf seyretti.

Japonya Maliye Bakanlığı verileri ihracatın Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26.2 azaldığını gösterdi. Reuters anketine katılan ekonomistler ihracatın yüzde 24.9 gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

İhracattaki gerileme Mayıs ayında görülen yüzde 28.3 daralmaya kıyasla sınırlı miktarda hafifledi. İhracat Mayıs'ta 2009 yılı Eylül ayından bu yana en sert düşüşü kaydetmişti.

Mart ayında başlayan koronavirüs yasaklarıyla birlikte otomobil ve diğer birçok ürüne yönelik talep dip seviyelere geriledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen ay açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin bu yıl yüzde 4.9 daralacağını tahmin etti. Bu tahmin Nisan ayında yüzde 3 seviyesindeydi. IMF 2021 yılı ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 5.8'ten yüzde 5.4'e indirdi.