Japonya'da iktidar partisinin politika şefi güçlü yen istiyor

Liberal Demokrat Parti Politika Araştırma Konseyi Başkanı Onodera, Japonya'nın ABD dışındaki en büyük ABD Hazinesi varlıklarını Başkan Donald Trump tarafından uygulanan gümrük vergilerine misilleme olarak kasıtlı olarak satmaması gerektiğini söyledi.

Kamu yayıncısı NHK'da bir programa katılan Onodera, "Bir ABD müttefiki olarak hükümet, ABD Hazinesi varlıklarını kasıtlı olarak kullanmayı düşünmemeli" dedi ve bir muhalefet milletvekilinin Tokyo'nun elindeki büyük ABD devlet borçlarını müzakere aracı olarak kullanması önerisini reddetti.

Enflasyonun hızlanmasından zayıf yeni sorumlu tutan Onodera, Japon politika yapıcıların ekonomi için daha büyük sorun olarak son dönemdeki toparlanmadan ziyade yenin düşüş trendini gördüklerinin sinyalini veriyor olabilir.

Onodera, "Zayıf yen fiyatları yukarı çeken faktörler arasında yer alıyor. Yeni güçlendirmek için Japon şirketlerini güçlendirmek önemli" dedi