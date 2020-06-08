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Japonya'da ilk çeyrek GSYH verisi revize edildi

Japonya'da ilk çeyrek GSYH verisi 0,9 daralmadan 0,6 daralmaya revize edildi.

Japonya'da ilk çeyrek GSYH verisi revize edildi
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Japonya'da ilk çeyrek GSYH verisi revize edildi ve ekonominirn  ilk tahmin edilenden daha az daraldığı açıkladı. Ancak revize veri de Japon ekonomisinin 4,5 yıl sonra teknik olarak resesyona girdiğini teyit  etti.

Revize verilere göre, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya'da GSYH 2020 ilk çeyrekte yüzde 2,2 küçüldü. Açıklanan ilk tahminde ekonominin yüzde 3,4 daraldığı ifade edilmişti. Ekonomistler revize verinin Japon  ekonomisinin yüzde 2.1 daraldığına işaret etmesini bekliyorlardı.

İlk çeyrekte GSYH 2019'un son çeyreğine göre yüzde 0,6 küçüldü. İlk tahminde bu oran yüzde 0,9 olmuştu. Son veriler, ilk çeyrekte yüzde 0,5 daraldığı tahmin edilen  işletme yatırımlarının yüzde 1,9 büyüdüğünü ortaya koyarken, özel  tüketimde daralmanın yüzde 0,7 değil yüzde 0,8 olduğuna da işaret edildi.

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