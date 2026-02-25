Japonya'da konut fiyatları 9 yıldır yükseliyor

Japonya'da konut fiyatlarındaki yükseliş 2025 yılında da sürdü. 1973'ten bu yana ülkedeki konut piyasasını yıllık olarak analiz eden Real Estate Economic Institute (REI-net), 2025 yılına ilişkin verileri yayımladı.

Açıklanan verilere göre, ülke genelinde ortalama konut fiyatı 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,8 artarak 65,5 milyon yene (yaklaşık 421 bin dolar) ulaştı. Böylece Japonya'da konut fiyatları art arda dokuzuncu yılda da yükseliş kaydetmiş oldu.

Geçen yıl satışı gerçekleştirilen konut sayısı ise yüzde 0,8 artışla 59 bin 940'a çıktı.

'Büyük Tokyo'da 90 milyon yen eşiği aşıldı

Tokyo ile birlikte Saitama, Çiba ve Kanagawa'yı kapsayan 'Büyük Tokyo' bölgesinde fiyat artışı ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Bölgede ortalama konut fiyatı yüzde 17,4 artarak 91,8 milyon yene (586 bin dolar) yükseldi.

Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip bölgede, ortalama konut fiyatı ilk kez 90 milyon yen sınırını aşmış oldu.

Uzmanlar, artan işçilik maliyetleri, ithal inşaat malzemelerindeki fiyat artışları ve Japon yenindeki değer kaybının konut fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdürdüğünü belirtiyor. Bu unsurların etkisiyle fiyat artışlarının 2026 yılında da devam edebileceği ifade ediliyor.