Japonya’da kur ve tahvil baskısı: Hükümet müdahaleye hazır

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, yenin dolar karşısında hızla değer kaybetmesi ve devlet tahvili getirilerinde görülen sert yükselişin ardından, spekülatif piyasa hareketlerine karşı hükümetin gerekli adımları atmaya hazır olduğu mesajını verdi.

"Gereken tüm önlemleri alacağız"

Pazar günü liderler arasında yapılan televizyon tartışmasında konuşan Takaiçi, piyasa mekanizmalarına doğrudan müdahale etme niyetinde olmadıklarını ancak olağan dışı gelişmeler karşısında sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Takaiçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Piyasa tarafından belirlenmesi gereken konular hakkında yorum yapmak bir başbakan olarak benim işim değil; ancak spekülatif ve son derece anormal hareketlere karşı gerekli tüm önlemleri alacağız."

Başbakan Takaiçi, hangi piyasayı hedef aldığını açıkça söylemedi. Japon yetkililerin son dönemde hem döviz hem de tahvil piyasalarına yönelik uyarıları artarken analistler, Japon otoritelerinin yenin değer kaybını sınırlamak amacıyla döviz piyasasına müdahale seçeneğini masada ifade etti.

Cuma günü yen, dolar karşısında 159,23 seviyesine kadar gerileyerek önemli bir kayıp yaşadıktan sonra güçlü bir toparlanma göstermişti. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda’nın faiz kararının ardından yaptığı açıklamalar ise para birimi üzerindeki baskının sürmesine neden oldu. Öte yandan, Japonya’nın üst düzey döviz yetkilisi Atşuşi Mimura, hükümetin yene destek amacıyla piyasaya müdahale edip etmediği ya da bir “oran kontrolü” uygulanıp uygulanmadığı yönündeki sorulara yanıt vermedi.