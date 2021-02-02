Japonya’da OHAL 7 Mart'a kadar uzatılıyor

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga , COVID-19 salgınının son durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve COVID-19 tedbirlerinden sorumlu Kabine üyesi Nishimura Yasutoshi ile yaptığı görüşmeler sonrasında ülkenin kimi kentlerinde ilan edilen OHALin 7 Mart tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Suga, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Vaka artış trendi hafifledi ancak salgınla mücadelede bir süre daha tetikte olmalıyız." dedi.

COVID-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Shigeru da bölgesel vaka sayılarının yüksekliğine dikkati çekerek, hastane yatak kapasitelerinin düştüğünü ve sağlık altyapısının zorlandığını belirtti.

Temsilciler Meclisinde konuşan Nishimura da OHAL kapsamında tutulacak eyaletlerin, mart öncesinde vaka düşüş trendinin yakalanması halinde uygulamadan çıkarılabileceğini söyledi.

Nishimura, OHAL’in ekonomi ve iş dünyasına etkilerine dikkati çekerek, "Tedbirleri minimum seviyede tutmayı hedefliyoruz." dedi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Çiba ve Saitama ile Aichi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletlerinde OHAL 7 Mart’a dek uzatılacak.

Vaka artışlarının büyük ölçüde hız kaybettiği Tokyo’nun kuzeyindeki Tochigi eyaleti ise OHAL kapsamından çıkarılacak.

Başbakan Yoshihide Suga ’nın, COVID-19 Danışman Heyeti ile görüşmesi ve 7 Şubat'ta sona ermesi beklenen OHAL'in uzatılması gerekliliğine dair meclisi bilgilendirmesi sonrası kararını açıklaması öngörülüyor.

Japonya geneli COVID-19 vaka sayısı 392 bin 475’e, ölü sayısı 5 bin 846’ya yükseldi. Başkent Tokyo’da vaka sayısı 100 bini geçerek 100 bin 234’e çıktı.

Vaka sayıları sırayla Osaka’da 43 bin 900’e, Kanagawa’da 40 bin 982’ye, Saitama’da 25 bin 345’e, Aiçi’de 24 bin 127’ye, Çiba’da 22 bin 493’e, Hokkaido’da 17 bin 521’e, Hyogo’da 16 bin 528’e, Fukuoka’da 16 bin 239’a, Kyoto’da 8 bin 510’a yükseldi.