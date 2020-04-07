Japonya'da olağaüstü hal ilan edildi

07 Nisan 2020

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkedeki toplam nüfusun yüzde 44'ünü oluşturan başkent Tokyo ve diğer altı bölgede 6 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan ederek insanları evde kalmaya zorlamaları ve işletmeleri kapalı tutabilmeleri için yetkililere daha fazla güç vermiş oldu.



Abe, televizyondaki açıklamasında "Şu anda her bir vatandaşımız için en önemli şey davranışlarımızı değiştirmektir. Eğer her birimiz diğer insanlarla olan temasımızı en az yüzde 70 ve tercihen yüzde 80 azaltabilirsek, iki hafta içinde enfeksiyon sayılarının gelebileceği en üst noktayı görebiliriz" dedi.



Abe, ayrıca ekonomik şoku hafifletmek için dünyadaki en büyük paketlerden biri olarak nitelediği bir destek paketi açıkladı.

1 trilyon dolarlık paketi onayladı



Abe kabinesi pandeminin ve acil durum kısıtlamalarının dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olan Japonya ekonomisi üzerindeki ağır etkisini hafifletmek için ülkenin üretiminin yüzde 20'sine denk gelen 108 trilyon yen (990 milyar dolar) değerinde büyük destek paketini onayladı.



Japonya'nın yaptığı doğrudan mali harcamalar toplam 39.5 trilyon yen tutarken bu ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geliyor. Bu miktar, 2008 yılında Lehman Brothers'ın

iflasından sonra Japonya'nın yaptığı harcamaların iki katına denk düşüyor.



Tokyo'da koronavirüs enfeksiyonları geçen hafta 2 kattan fazla artışla 1,200'e yaklaştı. Bu rakam ülkedeki en yüksek rakamı oluşturuyor. Ülke çapında ise vaka sayısı 4,000'i aşarken, ölü sayısı 93 oldu.