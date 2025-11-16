Japonya'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama: Kül bulutu metrelerce yükseldi
Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda gece yarısı meydana gelen patlamada kül bulutu 4 bin 400 metreye kadar yükseldi. Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını ve çevredeki binalarda hasar tespit edilmediğini açıkladı. Patlama sonrası yanardağda hareketliliğin sürdüğü bildirildi. Ülkenin en aktif yanardağlarından biri olan Sakurajima için çevre eyaletlere duman ve kül uyarısı yapıldı.
Japonya'nın güneyinde, Kagoşima Körfezi'nde yer alan Sakurajima Yanardağı'nda gece saatlerinde bir patlama meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre, yerel saatle 00.57'de gerçekleşen patlamanın ardından yükselen kül bulutu yaklaşık 4 bin 400 metreye kadar çıktı.
İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, çevredeki yapılarda da herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi. Patlamanın ardından yanardağdaki hareketliliğin devam ettiği belirtilirken, duman ve külün çevre eyaletlere doğru yayılma ihtimaline karşı bölge sakinlerine uyarıda bulunuldu.
Kraterin 2 kilometre yakınına giriş yasak
Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul ediliyor ve 2016'dan bu yana kraterin 2 kilometre yakınına giriş yasak. Yanardağın bulunduğu bölge, 1914'teki büyük patlamada lav akıntılarının kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası'na bağlanmıştı. O patlama, ülke tarihinin en büyük yanardağ olaylarından biri olarak kayıtlarda yer alıyor.
#Sakurajima Volcano #Kagoshima Japan, 16.11.2025, 02:28 local time, 2x/32x speed— Rita Bauer (@wischweg) November 15, 2025
source: zaiho , https://t.co/8hV6cED1YK pic.twitter.com/ibkReTtooG