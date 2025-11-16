Japonya'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama: Kül bulutu metrelerce yükseldi

Japonya'nın güneyinde, Kagoşima Körfezi'nde yer alan Sakurajima Yanardağı'nda gece saatlerinde bir patlama meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre, yerel saatle 00.57'de gerçekleşen patlamanın ardından yükselen kül bulutu yaklaşık 4 bin 400 metreye kadar çıktı.

İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, çevredeki yapılarda da herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi. Patlamanın ardından yanardağdaki hareketliliğin devam ettiği belirtilirken, duman ve külün çevre eyaletlere doğru yayılma ihtimaline karşı bölge sakinlerine uyarıda bulunuldu.

Kraterin 2 kilometre yakınına giriş yasak

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul ediliyor ve 2016'dan bu yana kraterin 2 kilometre yakınına giriş yasak. Yanardağın bulunduğu bölge, 1914'teki büyük patlamada lav akıntılarının kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası'na bağlanmıştı. O patlama, ülke tarihinin en büyük yanardağ olaylarından biri olarak kayıtlarda yer alıyor.