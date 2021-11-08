Japonya'da salgın sürecinde bir ilk

Japonya'da son 15 aydır ilk kez yeni tip koronavirüsten (COVID-19) can kaybı yaşanmadı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke geneli COVID-19 vaka ve can kaybı verilerini güncelledi.

Buna göre, vaka sayısı son 24 saatte 162 artarak 1 milyon 724 bin 577'ye yükseldi. Salgın kaynaklı can kaybı ise yaşanmadı.

En son ölü sayısının 18 bin 322'ye çıktığı kaydedilmişti.

COVID-19 nedeniyle ilk ölümün Şubat 2020'de bildirildiği Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Nisan 2021'de 10 bini geçmişti.

Verilere göre, 126 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 73'ü COVID-19'a karşı iki doz aşılandı.

Ülke genelinde 100 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.