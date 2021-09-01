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Japonya'da sermaye harcamaları yükseldi

Japon şirketlerini sermaye harcamaları, COVID-19 salgınının başından  bu yana ilk kez arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japonya’da sermaye harcamaları nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle harcamalar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 yükseldi.

Geçen yılın aynı döneminde sermaye harcamaları COVID-19'un etkisiyle yüzde 11,3 daralmıştı.

2021 ikinci çeyrek, sermaye harcamalarının 2020 ocak-mart döneminden  bu yana yaşadığı ilk artış oldu.

İkinci çeyrekte imalat sektörünün sermaye harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,0 artarken, imalat dışı sektörlerde harcamalar  yüzde 5,9 yükseldi.