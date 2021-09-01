Japonya'da sermaye harcamaları yükseldi

Japonya’da sermaye harcamaları nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle harcamalar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 yükseldi.



Geçen yılın aynı döneminde sermaye harcamaları COVID-19'un etkisiyle yüzde 11,3 daralmıştı.



2021 ikinci çeyrek, sermaye harcamalarının 2020 ocak-mart döneminden bu yana yaşadığı ilk artış oldu.



İkinci çeyrekte imalat sektörünün sermaye harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,0 artarken, imalat dışı sektörlerde harcamalar yüzde 5,9 yükseldi.