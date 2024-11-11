Japonya’da Shigeru Ishiba azınlık hükümetiyle iktidarda

Japonya’da Shigeru Ishiba, Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) geçen ay yapılan erken seçimlerde alt mecliste çoğunluğu kaybetmesine rağmen, parlamentonun hem üst hem de alt meclislerinde yapılan oylamada başbakan olarak seçildi.

Artık bir azınlık hükümetine liderlik edecek olan Ishiba, ilk oylamada hiçbir parti liderinin çoğunluğu elde edememesinin ardından Temsilciler Meclisi'nde yapılan ikinci tur oylamada, Anayasal Demokratik Parti lideri Yoshihiko Noda'yı geride bırakarak başbakanlık görevine devam etmeye hak kazandı.

LDP ve koalisyon ortağı Komeito, 27 Ekim seçimlerinde çoğunluk sağlayacak kadar sandalye kazanamadı. Ancak muhalefet partileri de birleşip hükümet kurmayı başaramayınca, parlamentoda yapılan oylama ile Ishiba'nın başbakan olarak kalması sağlandı. Üst meclis olan Encümenler Meclisi'nde yapılan ayrı bir oylamada da ilk turda Ishiba'nın başbakan olarak seçilmesi kesinleşti.