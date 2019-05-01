Japonya'da tahtın yeni sahibi Naruhito

01 Mayıs 2019

Japonya'da eski İmparator Akihito'nun tahtı bırakmasının ardından Veliaht Prens Naruhito yemin ederek imparator oldu.

Bu sabah İmparatorluk Sarayında yapılan törenle tahta çıkan Naruhito; ayna, kılıç ve mücevherden oluşan imparatorluk alametlerini babası Akihito'dan teslim aldı.

Tabi Naruhito'ya teslim edilenler, orijinalleri muhafaza altındaki kılıç ve aynanın "kopyaları" idi.

Naruhito, "Tahta çıkarken, eski İmparator Akihito'nun izlediği yoldan ayrılmayacağıma, geçmiş imparatorların mirasını aklımda tutarak kendimi gelişmeye adayacağıma yemin ederim" dedi.

Önceki anayasalarda "yarı-tanrı" olarak tanımlanan Japon İmparatoru, ikinci dünya savaşı sonrası yazılan anayasada ise "halkın ve devletin sembolü" ilan edilerek, "doğrudan" siyasetten uzak tutulmuştu.

Savaş sonrası büyüdü

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Şubat 1960'ta Tokyo'da doğan yeni imparator Naruhito, savaşa dair anıların hafızalarda normalleşmeye başladığı süreçte büyüdü.

Naruhito, sarayın çoğu üyesinin eğitim gördüğü Gakushuuin okulundan 1982'de tarih diplomasıyla mezun oldu.

Daha sonra Oxford Üniversitesi Merton Kolejinde deniz taşımacılığı üzerine eğitim alan Naruhito, veliaht sıfatıyla Japonya dışında eğitim gören ilk hanedan üyesi oldu.

Japonya Dışişleri Bakanlığında diplomat Masako Owada ile Haziran 1993'te evlenen Naruhito 2001'de Aiko isminde bir kız babası oldu.

Naruhito'nun Oxford, eşi Masako'nun da Harvard'da eğitim alması, çiftin uluslarası kamuoyunda dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.

Reiwa dönemi başladı

Naruhito'nun babası Akihito, 30 yıl süren görevi boyunca Hiroşima, Nagazaki, Okinawa, Saipan, Palau ve Filipinler gibi İkinci Dünya Savaşı'nın acı hatıralarının yaşandığı birçok bölgeye ziyaretler düzenledi.

Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde savaşa yönelik pişmanlık hisleri duyduğunu açıklayan Akihito'nun tutumu, Japon toplumunda olumlu etki yaratsa da muhafazakar politikacılar tarafından tereddütle karşılandı.

Çiçeği burnunda imparator Naruhito'nun da yeni dönemde babasının yolundan giderek, barışçıl tutumunu sürdürmesi bekleniyor.

Japonya'da eski İmparator Akihito, dün resmen tahtı bıraktığını açıklamıştı. Akihito, ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle tahttan ayrılacağını daha önce ilan etmişti. Ülke tarihinde ilk kez yapılacak bu geçişi sağlamak için Japon Parlamentosu özel bir yasa çıkarmıştı.

Akihito, İmparator Hirohito'nun ölümünün ardından 8 Ocak 1989'da tahta çıkmıştı. Babasının hükümranlığının savaş yıllarına denk gelmesi nedeniyle Akihito'nun dönemine "barışa ulaşmak" anlamına gelen "Heisei" adı verilmişti.

Akihito'dan tahtı devralan Naruhito'nun hükümranlık dönemi ise, barış ve istikrara dayalı düzenin yeni çağın ortaya çıkardığı koşullara uyum sağlayarak sürmesi umudunu ifade eden "Reiwa" (düzenin uyumu) kavramıyla adlandırılacak.

Kaynak: AA