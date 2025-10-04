Japonya’da tarihi an: İlk kadın başbakan geliyor!

Japonya Başbakanı ve LDP Genel Başkanı Shigeru Ishiba’nın kamuoyu desteğinin düşmesini gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından iktidar partisi bugün yeni liderini belirlemek için sandık başına gitti.

Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Tarım Bakanı Shinjiro Koizumi, eski LDP Genel Sekreteri Toshimitsu Motegi, eski Ekonomik Güvenlik Bakanı Takayuki Kobayashi ve eski İçişleri Bakanı Sanae Takaichi’nin yarıştığı seçimde 295 LDP’li milletvekili ile ülke genelinden 295 delege oy kullandı.

Seçim ikinci tura kaldı

İlk turda hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamayınca seçim ikinci tura taşındı. İlk turda 183 oy alan Takaichi ve 164 oy alan Koizumi ikinci turda karşı karşıya geldi.

İkinci turda 185 oy alan Sanae Takaichi, rakibi Shinjiro Koizumi’yi 156 oyda bırakarak seçimi kazandı ve LDP’nin ilk kadın lideri unvanını elde etti. Takaichi’nin, bu ay yapılacak meclis oturumunda başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

LDP ve koalisyon ortağı Komeito’nun son seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından, partinin hükümet kurabilmesi için bazı muhalefet partilerinin desteğine başvuracağı değerlendiriliyor.

Başbakan Ishiba istifa etmişti

Geçen yıl yapılan Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) seçimlerinde çoğunluğu kaybeden LDP ve Komeito, Temmuz ayında yapılan Danışmanlar Meclisi (Üst Meclis) seçimlerinde de hedeflediği sandalye sayısına ulaşamadı.

Başbakan Shigeru Ishiba, kamuoyu desteğinin hızla düşmesi üzerine geçtiğimiz ay istifa kararı aldığını açıklamıştı. Ishiba’nın görevi bırakmasının ardından gözler partinin yeni liderinin kim olacağına çevrilmişti.

Japonya’da tarihi bir ilk

Seçimi kazanan Sanae Takaichi, LDP’nin 1955’teki kuruluşundan bu yana partinin liderliğine gelen ilk kadın oldu. Bu sonuçla birlikte Takaichi, Japonya tarihinde ilk kez başbakanlık görevine gelecek bir kadın olarak da tarihe geçmeye hazırlanıyor.