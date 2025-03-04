Japonya'da tüketici güveni yaklaşık iki yılın en düşük seviyesinde

Japonya Kabinesi tarafından her ay yayımlanan ankete göre, Japonya'da hanehalkının ekonomiye dair beklentileri, Şubat ayında yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ocak ayında 35,2 olan mevsimsel düzeltilmiş tüketici güven endeksi, Şubat ayında 35,0 puana düştü. Piyasa beklentileri endeksin 35,7’ye yükseleceği yönündeydi. Bu sonuçla birlikte endeks, en son nisan 2023'te 33,9 seviyesine gerilediği döneme yakın bir noktaya ulaşmış oldu.

Gelir artışı beklentisi düştü

Tüketicilerin genel gelir durumuna ilişkin değerlendirmelerini yansıtan endeks 0,3 puan azalarak 31,9’a düştü. Gelir artışı beklentisini gösteren endeks 0,2 puan gerileyerek 39,7’ye inerken, istihdam beklentilerini ölçen endeks ise 0,1 puan artarak 41,1 seviyesine çıktı. Dayanıklı tüketim mallarına yönelik talebi gösteren endeks ise 0,3 puan düşüşle 27,2’ye geriledi.

Anket, 15 Şubat itibarıyla 8 bin 400 hane ile gerçekleştirildi.