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Japonya'da yanardağ faaliyete geçti

Japonya'nın güneybatısındaki Şinmoedake Yanardağı'nın faaliyete geçtiği bildirildi.

Japonya'da yanardağ faaliyete geçti
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Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Şinmoedake Yanardağı'nın 6 yıl aradan sonra tekrar faaliyete geçtiği ve 1,7 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttüğü belirtildi.

Japonya televizyonu TBS'de yer verilen haberlerde yanardağın püskürttüğü küllerin etraftaki 4 kente kadar ulaştığı kaydedildi.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya'da 100'den fazla aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA

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