Japonya’da yangın alarmı! Tren seferleri ve otoyollar kapatıldı

Japonya, yeniden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yerel yetkililerin aktardığı bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Okayama ve Ehime eyaletlerinde başlayan yangınlar, kuru hava koşullarının da etkisiyle hızla genişledi.

Yüzlerce hane için tahliye uyarısı

Okayama’da en az 250 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü. Alevler, bölgedeki 6 yapıyı etkilerken, 403 hanede yaşayan 893 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Ehime’de ise en az 105 hektarlık alan yangından etkilendi. Güvenlik gerekçesiyle bazı yerel tren seferleri durdurulurken, bazı otoyolların da trafiğe kapatıldığı bildirildi.

SDF personeli müdahale ediyor

Yangınlarla mücadeleyi hızlandırmak amacıyla Okayama ve Ehime eyaletlerinin talebi üzerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli bölgeye sevk edildi. Yetkililer, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Iwate’de can kaybı yaşanmıştı

Japonya’nın Iwate eyaletinde 26 Şubat’ta başlayan büyük orman yangını, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 171 yapının zarar görmesine neden olmuştu. 2 bin 900 hektarlık alanı etkileyen yangın nedeniyle 4 bin 500 kişi tahliye edilmiş, alevler ancak 12 gün sonra kontrol altına alınabilmişti.