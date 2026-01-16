Japonya'da yene müdahale sinyali: Tüm seçenekler masada

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yendeki son değer kaybına karşı hükümetin müdahale de dahil olmak üzere tüm seçenekleri masada tuttuğunu yineledi. Cuma günü konuşan Katayama, ihtiyaç duyulması halinde “mevcut tüm önlemleri içeren cesur adımlar” atılacağını ifade etti.

ABD ile Japonya ortak fikirde

Katayama, Washington’da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile yaptığı temaslara değinerek, yenin son dönemde sergilediği hareketlerin aşırı olduğunu ve ekonomik temellerle örtüşmediğini söyledi. Bu değerlendirmede iki ülkenin de aynı görüşte olduğunu vurguladı.

Açıklamaların ardından yen, dolar karşısında kısa süreliğine 157,98 seviyesine kadar güçlendi; ancak daha sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi.