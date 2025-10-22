Japonya'da yeni Başbakan Takaichi'den 13,9 trilyon yenlik yeni teşvik paketi hazırlığı

Japonya'nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi, ülke ekonomisini desteklemek ve enflasyonla mücadele etmek amacıyla geçen yılki paketi aşacak büyüklükte, kapsamlı bir ekonomik teşvik paketi üzerinde çalışıyor.

Dönemindeki ilk büyük ekonomik adım

Hükümet kaynaklarına göre, Takaichi'nin başbakanlık dönemindeki ilk büyük ekonomik adımı olacak bu paket, üç temel başlığa dayanacak: enflasyonla mücadele tedbirleri, büyüme odaklı sektörlere yatırımlar ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi.

Gelecek ay duyurulacak

Henüz detayları kesinleşmeyen teşvik paketinin, geçen yıl açıklanan ekonomik programı geride bırakacak büyüklükte olması bekleniyor. Toplam tutarın 13,9 trilyon yenin üzerinde olacağı ve planın gelecek ay kamuoyuna duyurulabileceği ifade edildi.