Japonya'da yeni Başbakan Takaichi'den 13,9 trilyon yenlik yeni teşvik paketi hazırlığı
Japonya'nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi, ekonomiyi canlandırmak ve enflasyonla mücadele etmek amacıyla kapsamlı bir teşvik paketi hazırlığına başladı. Hükümet kaynaklarına göre, üç temel başlık üzerine inşa edilecek paket; fiyat istikrarını sağlamaya, büyüme odaklı sektörleri desteklemeye ve ulusal güvenliği güçlendirmeye odaklanacak.
Japonya'nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi, ülke ekonomisini desteklemek ve enflasyonla mücadele etmek amacıyla geçen yılki paketi aşacak büyüklükte, kapsamlı bir ekonomik teşvik paketi üzerinde çalışıyor.
Dönemindeki ilk büyük ekonomik adım
Hükümet kaynaklarına göre, Takaichi'nin başbakanlık dönemindeki ilk büyük ekonomik adımı olacak bu paket, üç temel başlığa dayanacak: enflasyonla mücadele tedbirleri, büyüme odaklı sektörlere yatırımlar ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi.
Gelecek ay duyurulacak
Henüz detayları kesinleşmeyen teşvik paketinin, geçen yıl açıklanan ekonomik programı geride bırakacak büyüklükte olması bekleniyor. Toplam tutarın 13,9 trilyon yenin üzerinde olacağı ve planın gelecek ay kamuoyuna duyurulabileceği ifade edildi.