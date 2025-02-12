Japonya'da yoğun kar yağışı can aldı: 12 ölü

Yoğun kar yağışlarının etkisi altındaki Japonya'da son bir haftada yağışların yol açtığı kazalar nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (Şôbôçô), ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışının neden olduğu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısını güncelledi.

158 kişi yaralandı

Yapılan açıklamaya göre, 4-12 Şubat tarihlerinde, dokuz eyalette meydana gelen kazalarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

51'i ağır olmak üzere toplam 158 kişi de yaralandı.

Nagano eyaletinin Sakae bölgesinde 9 Şubat'ta, 96 yaşında bir kadın evinin önünde kar altında ölü bulunmuştu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) hafta içinde kar yağışının Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki eyaletlere yöneleceğini bildirerek, buralarda yaşayanlara yönelik kar fırtınası ve yüksek dalgalara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.