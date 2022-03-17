Japonya'daki depremde 3 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzeydoğudaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında dün gece yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) "tsunami" uyarıları sonrası 1,5 saatlik sürede bir metrenin altındaki dalgalar kıyı bölgelere ulaştı.

JMA, önce 7,3 şeklinde duyurduğu depremin büyüklüğünü 7,4 olarak güncelledi. Başbakanlıkta acil durum merkezi kuruldu.

Yangın ve Afet İdare Ajansı, doğal afet sonucu, doğu ve kuzeydoğu bölgeleri eyaletleri genelinde, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 198 kişinin yaralandığını duyurdu.

Başbakan Kişida Fumio, deprem sonrası hasar tespit çalışmaları için ilgili kuruluşlara talimat verdiğini açıkladı.

Tokyo Electric Power (TEPCO) ile Tohoku Electric Power firmalarının enerji sağladığı 9 eyalette 2,2 milyondan fazla meskende geçici elektrik kesintisi yaşandı.

Japan Railways (JR) East firmasının işlettiği Tohoku, Yamagata, Akita, Hokuriku ve Joetsu demir yolu seferleri bir süreliğine askıya alındı.

JR firmasına bağlı Tohoku hattında, içinde 100 yolcunun bulunduğu yüksek hızlı trenin raydan çıktığı, olayda yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Dai-içi NGS

JMA yetkilisi, depremde, bölge geneli yumuşayan toprak sebebiyle heyelanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ve benzer büyüklükte bir sarsıntının meydana gelebileceğini belirtti.



Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), devreden çıkarılma süreci yaşayan Fukuşima Dai-içi nükleer güç santralinde (NGS) büyük bir sorunun ve anormalliğin yaşanmadığını duyurdu.

TEPCO, işletiminde tuttuğu NGS'nin 5 nolu reaktöründe, tüketilmiş yakıt havuzunun su pompasının otomatik olarak durduğunu, sabah saatlerinde yeniden devreye girdiğini bildirdi.

Japon firma, 2 nolu reaktörün tüketilmiş yakıt havuzuna bağlı tanktaki su seviyesinin düştüğünü, yerleşke genelinde ise radyoaktivite ölçümlerinde değişiklik saptanmadığını açıkladı.

Peru'da 5,5 büyüklüğündeki depremde 120 ev yıkıldı

Peru'nun kuzeyindeki Arequipa bölgesinde, 5,5 büyüklüğündeki depremde 120 kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 12 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, ülkenin Arequipa bölgesine bağlı Cayllom kentinin 198 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı.

Gün içinde 19 artçı sarsıntının meydana geldiği Cayllom'daki Maca semtinde, 120 kerpiç ev tamamen yıkıldı.

Yetkililer, bölgeden acil yardım talebinin geldiğini belirterek, bu evlerde yaşayan 100'den fazla ailenin çadır ve yiyeceğe ihtiyacının olduğunu bildirdi.

Aynı bölgede, 14 Ağustos 2016'da 5,2 büyüklüğünde deprem olmuş, 750 aile evsiz kalmıştı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

İran'da 6 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.45'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Ülke medyasına göre, çevre kentlerde de hissedilen ve paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hürmüzgan eyaleti, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunuyor.