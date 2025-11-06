Japonya’dan 13 ölüm sonrası yeni önlem: Ayılara karşı silahlı müdahale izni

Bu yıl 13 kişinin ölümüne yol açan ayı saldırılarının artması üzerine Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, polis memurlarına halka saldıran ayılara karşı silah kullanma yetkisi verdi.

NPA, özellikle saldırıların yoğunlaştığı Iwate ve Akita eyaletlerinde özel ekipler görevlendirecek.

Bu kapsamda her eyalete 1 amir, 1 koordinasyon memuru ve 2 nişancıdan oluşan ekipler gönderilecek. Ekipler, ayılarla ilgili özel eğitim aldıktan sonra acil durumlarda doğrudan müdahale edebilecek.

NPA Genel Müdürü Yoshinobu Kusunoki yaptığı açıklamada, “Halkın güvenliği en öncelikli hedefimiz. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket edeceğiz” dedi.

Ölü sayısı rekor kırdı

Japonya Çevre Bakanlığı’na göre bu yıl ayı saldırılarında ölenlerin sayısı 13’e yükselerek ülke tarihinde rekor seviyeye ulaştı. Hükümet, geçen ay Öz Savunma Kuvvetleri’ni (SDF) de bölgedeki mücadeleye destek için devreye sokmuştu.