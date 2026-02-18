Japonya’dan ABD’ye 36 milyar dolarlık ilk hamle: Enerji ve sanayide dev projeler başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile imzalanan ticaret anlaşması kapsamında verilen yatırım sözünün ilk adımının atıldığını ve üç eyalette stratejik projelerin devreye alınacağını açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Japonya ile varılan kapsamlı ticaret mutabakatının yürürlüğe girdiğini belirterek, Japonya’nın ABD’ye yönelik 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün ilk bölümünün resmen ve finansal olarak başlatıldığını duyurdu. Trump, "Japonya, ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün ilk kısmını resmi ve mali olarak başlattı. Bu, Amerikan sanayi tabanını canlandırmak, yüzbinlerce harika Amerikan işini yaratmak, ulusal ve ekonomik güvenliğimizi hiç olmadığı kadar güçlendirmek için yaptığımız tarihi ticaret anlaşmasının bir parçası." ifadelerini kullandı.

Üç eyalette stratejik yatırımlar

Açıklamaya göre projeler; Texas’ta petrol ve doğal gaz, Ohio’da enerji üretimi ve Georgia’da kritik mineraller alanında hayata geçirilecek. Trump, söz konusu yatırımları “muazzam” olarak nitelendirdi.

Projelerin büyüklüğüne dikkat çeken Trump, "Bu projelerin ölçeği o kadar büyük ki, çok özel bir kelime olmadan gerçekleştirilemezdi. Tarifeler... Ohio'daki gaz santrali tarihin en büyüğü olacak, Amerika Körfezi'ndeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi ihracatı artıracak ve ülkemizin enerji hakimiyetini daha da ileriye taşıyacak, kritik mineraller tesisimiz ise yabancı kaynaklara olan aptalca bağımlılığımızı sona erdirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD’nin yeniden üretim ve yatırım sürecine girdiğini belirterek bunun hem ABD hem de Japonya açısından “çok heyecan verici ve tarihi” bir dönem olduğunu ifade etti.

36 milyar dolarlık ilk etap

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise duyurulan projelerin toplamda 36 milyar dolarlık yatırım büyüklüğünü temsil ettiğini bildirdi. Lutnick, "Bu projeler, ekonomimizin kilit sektörleri olan enerji üretimi, petrol ve doğalgaz ile ileri imalat alanlarında 36 milyar dolarlık bir taahhüdü temsil ediyor. Stratejik ticaret tam olarak budur." ifadelerini kullandı.

Ohio’daki tesisin 9,2 gigavat elektrik üretim kapasitesine sahip olacağını ve enerji arz güvenliğini güçlendireceğini belirten Lutnick, uygun maliyetli enerjiyle yerli üretimin destekleneceğini kaydetti.

Amerika Körfezi’nde kurulacak derin deniz ham petrol ihracat terminali hakkında da bilgi veren Lutnick, "Projenin ABD'nin yıllık 20-30 milyar dolarlık ham petrol ihracatını sağlaması, rafinerilerimiz için ihracat kapasitesini güvence altına alması ve Amerika'nın dünyanın önde gelen enerji tedarikçisi konumunu güçlendirmesi bekleniyor." dedi.

Georgia’daki proje kapsamında ise sentetik endüstriyel elmas üretim kapasitesinin artırılacağını belirten Lutnick, bu sayede ABD’nin söz konusu üründe dışa bağımlılığının sona ereceğini vurguladı.

"Binlerce ABD'liye istihdam sağlayacak"

Lutnick, "Bu projelerin birlikte, binlerce yüksek nitelikli Amerikan istihdamı yaratması bekleniyor. Sermayeyi Japonya sağlıyor. Altyapı ABD'de inşa ediliyor. Getiriler Japonya'nın kazanç elde etmesini sağlayacak şekilde yapılandırılırken, Amerika stratejik varlıklar, genişlemiş sanayi kapasitesi ve güçlenmiş enerji hakimiyeti elde ediyor" değerlendirmesinde bulundu.