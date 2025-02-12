Japonya'dan ABD'ye gümrük vergisi muafiyeti başvurusu

Japonya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinden muaf tutulmak için resmi başvuruda bulundu. Kyodo ajansının aktardığına göre, Japonya, söz konusu tarifelere ilişkin yanıtını ABD'deki Tokyo Büyükelçiliği aracılığıyla iletti.

Japonya Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, hükümetin, çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan yüzde 25'lik vergiden muaf tutulmak amacıyla ABD'ye diplomatik kanallardan talepte bulunduğunu belirtti.

"Gerekli önlemleri alacağız"

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ise 8 Şubat'ta ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin ardından parlamentoda konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Japon ekonomisi üzerindeki olası etkileri yakından izlerken muafiyet için ABD'de lobi yapmak da dahil, gerekli önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin sektör bazlı ilk gümrük vergilerinin 12 Mart'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump, daha önce de 2018 yılında ulusal güvenliği gerekçe göstererek çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulamıştı.