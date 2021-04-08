Japonya’dan emisyonları yüzde 40 azaltma hedefi

Başbakan Yoshihide Suga'nın 2050 yılına kadar Japonya'yı karbon nötr hale getirme hedefi belirlediğini ve hükümetin 2030 hedefini haziran ayındaki G7 zirvesine kadar tamamlamayı hedeflediğini belirten Kyodo haber ajansı, bakanlıklar arasında farklı görüşler olduğu için bazı tavizlerin verilmesi gerekeceğini ekledi.

Suga, 22-23 Nisan'da iklim değişikliği konulu 40 liderden oluşan sanal bir zirveye katılmadan önce, 16 Nisan'da Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

Zirve için çağrıda bulunan Biden ve yönetiminin, Beyaz Saray'ın toplandığı zaman karbon emisyonlarını azaltmak için "iddialı bir 2030 hedefi" olarak duyurduğu planı açıklaması bekleniyor.

AB, 2030 emisyon azaltma hedefini 1990 seviyelerine göre yüzde 40'tan en az yüzde 55'e yükseltirken, İngiltere 2030 hedefini yüzde 57'den en az yüzde 68'e yükselteceğini duyurdu.

Kyodo, Japon çevre bakanlığı emisyonları yüzde 45 azaltma konusunda iddialı bir hedef önerirken, sanayi bakanlığı yüzde 35 düzeyinde ısrarlı.

Kyodo, Japonya'nın daha önce yeni 2030 hedefini kasım ayında COP26 olarak bilinen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile sonuçlandırmayı planladığını, ancak Suga'nın bunu uluslararası toplumdaki gelişmelere dayanarak öne çıkarmaya karar verdiğini söyledi.

Suga geçtiğimiz ekim ayında, Japonya'nın iklim değişikliği konusundaki konumunda büyük bir değişiklik yaptığı için 2050 yılına kadar karbon nötr bir toplum olma hedfini ilan etmişti.