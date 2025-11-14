Japonya'dan gemi inşa sektörüne 1 trilyon yenlik dev fon hazırlığı

Japonya hükümeti, ülkenin gemi inşa sanayisini canlandırmak amacıyla 1 trilyon yen tutarında kamu-özel ortaklı bir yatırım fonu kurma hazırlığı yapıyor.

Yomiuri gazektesinin haberine göre, hükümet, ekonomik güvencesizlik risklerine karşı üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen bu fonu yakında açıklanacak teşvik paketine dahil etmeyi planlıyor.

Hazırlanan yol haritası, Japonya’nın üretim altyapısını güçlendirmeyi ve deniz taşımacılığı kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda araştırma-geliştirme faaliyetleri ile deniz taşımacılığının desteklenmesi için güçlü adımlar atılacak. Fon, birçok mali yıl boyunca istikrarlı sermaye akışı sağlamak amacıyla kurulacak.

Gemi inşa kapasitesini iki katına çıkarma hedefi

Japonya, 1990’ların başına kadar küresel gemi inşa üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılıyordu. Ancak 2023’te bu oran yüzde 20’ye kadar geriledi ve birçok şirket sektörden çekildi. Hükümet, yıllık gemi inşa kapasitesini 2035’te mevcut 9,1 milyon tonun iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bu çerçevede kamu ve özel sektörün 2035’e kadar yaklaşık 350’şer milyar yen katkı sağlaması, kalan tutarın ise devlet bağlantılı finans kuruluşları tarafından karşılanması öngörülüyor.

Fon, gemi inşasında görev alacak personelin yetiştirilmesine, yapay zekâ ve robot teknolojilerinin kullanıldığı üretim tekniklerinin geliştirilmesine ve hidrojen ile amonyak gibi alternatif yakıtlarla çalışan yeni nesil gemilerin tasarlanmasına da destek sağlayacak.