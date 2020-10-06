Japonya'dan hibrid demiryolu aracı çalışması
Japon Railway Company, Toyota ve Hitachi ile hidrid demiryolu aracı geliştirme çalışmaları adına ortaklığa gitti.
Toyota Motor, Hitachi ve East Japon Railway Company, elektrik kaynağı olarak hidrojen yakıt hücreleri ve depolama bataryaları kullanan hibrid demiryolu araçları geliştirmek için ortaklık yapacaklarını açıkladılar.
Varılan anlaşmaya göre Toyota Motor, HYBARI adı verilen araçlar için yakıt hücreleri geliştirecek. Hitachi ise hibrid sürüş sistemini üretecek. Araçların 2022 yılı başlarında test edilebilir noktaya gelmeleri bekleniyor.