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Japonya'dan Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık yardım

Japonya, Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık COVID-19 yardımı yapacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Japonya, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını karşısında Hindistan'da sağlık sistemini desteklemek amacıyla bu ülkeye 14,8 milyon dolarlık acil yardım gönderecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Japonya, COVID-19 kaynaklı vakalar ile ölümlerin sağlık altyapısını zorladığı Hindistan'a yardım taahhüdünde bulundu.

Japonya, nisan sonu ve mayıs içerisinde Hindistan'a yaptığı yardımların yanı sıra bu ülkeye oksijen cihazları ile ventilatör desteklerini kapsayan 14,8 milyon dolar daha maddi yardım yapacağını bildirdi.

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