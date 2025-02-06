Japonya'dan karbonsuz enerjiye dev adım! Dünyanın ilk nükleer hidrojen tesisi yolda

Japonya Atom Enerjisi Ajansı (JAEA), Yüksek Sıcaklık Gaz Soğutmalı Reaktör (HTGR) teknolojisini kullanarak dünyanın ilk nükleer enerji destekli hidrojen üretim tesisini kurmayı hedefliyor. Projenin hayata geçirilmesi durumunda, hidrojen üretiminde nükleer güç kullanan ilk tesis olacak.

Nükleer enerji ile hidrojen üretimi

HTGR, geleneksel reaktörlerden farklı olarak helyum gazı ile soğutuluyor ve bu sayede 870°C'ye kadar sıcaklığa ulaşabiliyor. Bu yüksek sıcaklık, hidrojen üretiminde kritik öneme sahip sülfür-iyot döngüsünün başlamasını sağlıyor. Termokimyasal süreçle su, hidrojen ve oksijene ayrılarak fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmadan hidrojen üretilebiliyor.

JAEA yetkilisi Nariaki Sakaba, “2030 yılına kadar hidrojen üretiminde başarılı olmayı ve bunu dünyanın en iyi teknolojisi olarak geliştirmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu.

Tesisin faaliyete geçiş süreci

Plan doğrultusunda Ibaraki Eyaleti'ndeki Yüksek Sıcaklık Mühendislik Test Reaktörü (HTTR), hidrojen üretim tesisiyle bağlantılı hale getirilecek. Bu bağlantı ile reaktörden elde edilen yüksek sıcaklıktaki helyum gazı dolaşıma sokularak hidrojen üretimi sağlanacak. Projenin 2025 yılında Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu'na başvurusunun yapılması ve onay alınması durumunda inşaatın 2026'da başlaması planlanıyor. İlk üretim ise 2030'da gerçekleşecek.

Japonya’nın hidrojen stratejisi

Japonya, hidrojen tabanlı enerji sistemlerine yönelik yatırımlarıyla bu alanda öncü olmayı hedefliyor. Hedefler arasında teknolojinin ticarileştirilmesi ve 2030'ların sonlarında yaygınlaşması yer alıyor.

Günümüzde fosil yakıtlara dayalı yöntemlerle hidrojen üretimi yüksek karbon salınımına yol açıyor. Japonya'nın geliştirdiği HTGR tabanlı model, temiz ve sürdürülebilir hidrojen üretimiyle enerji sektöründe köklü değişimlere öncülük edebilir.