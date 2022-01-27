Japonya'nın 34 eyaletinde kısmi OHAL yürürlükte

Günlük COVID-19 vaka sayılarının ilk kez, önceki gün 60, dün 70 bini sınırını aşması sonrası, Japonya'da hükümet kısmi olağanüstü hal (OHAL) kapsamını genişletti.

Böylelikle kısmi OHAL, 47 eyaletin yer aldığı Japonya'nın Osaka ve Kyoto kentleri dahil 34 eyaletinde yürürlüğe girdi.

Tokyo dahil 13 eyalette 13 Şubat'a kadar sürecek uygulama, kalan diğer bölgelerde ise 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Uygulama, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halka eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisi veriyor.

Başbakan Kişida Fumio, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı videoda, "vakaları önlemenin en etkili yolunun 3. doz aşı olduğuna" dikkati çekti.

1 Ocak 2022'de kaydedilen yaklaşık 500 vakanın ardından 3,5 hafta içinde vakaların 140 kattan fazla artması dikkati çekti.

Ülkede vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonun üzerine çıkmıştı.

İlk vakanın Ocak 2020'de saptanmasından bu yana Japonya'da toplam vaka sayısı 20 Ocak 2022 itibarıyla 2 milyonu geçmişti.