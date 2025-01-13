Japonya'nın güneybatısı depremle sarsıldı

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saat ile 21.19’da 30 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Depremin ardından Kochi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Saat 21.35 ve 21.42’de ise Hyuga-nada Denizi açıklarında 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandığı aktarıldı.

Miyazaki ve Kochi eyaletlerinin yanı sıra Fukuoka, Saga, Kumamoto ve Oita eyaletlerinde de deprem hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.