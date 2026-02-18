Japonya'nın ihracatı beklentileri aştı: Art arda beşinci yükseliş

Japonya'nın ihracatı ocak ayında yıllık bazda yükselişini sürdürerek art arda beşinci kez artış kaydetti.

Resmi verilere göre ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,8 arttı. Böylece aralık ayında kaydedilen yüzde 5,1'lik artışın ve ekonomistlerin yüzde 14,8'lik beklentisinin üzerine çıkıldı. Artışta özellikle Asya pazarlarından gelen talep etkili oldu.

ABD'ye yapılan ihracat geriledi

Buna karşılık, ABD'ye yapılan ihracat ocakta yüzde 5 geriledi. İlaç, metal işleme makineleri ve otomotiv sektörlerindeki zayıflık düşüşte belirleyici oldu. Aralık ayında da ABD'ye ihracat yüzde 11,1 azalmıştı. ABD ile ticaret fazlası ise yıllık bazda yüzde 23 daraldı.

İki ülke arasında varılan ticaret anlaşmasına rağmen Japon ihracatçılarının, ABD'nin geniş bir ürün grubuna uyguladığı yüzde 15'lik tarifelerin etkisini hissetmeye devam ettiği belirtiliyor.

Öte yandan Çin'e yapılan ihracat yüzde 32 artarak toplam performansa önemli katkı sağladı. Uzmanlar, ocaktaki güçlü artışta Çin Yeni Yılı tatili öncesinde öne çekilen siparişlerin rol oynadığını ifade ediyor.