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Japonya'nın ihracatında büyük daralma

Japonya'nın ihracatı, koronavirüs salgınında meydana gelen talep daralması nedeniyle geçen ay yıllık bazda yüzde 11,7 düşerek 6,36 trilyon yen (59 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Japonya'nın ihracatında büyük daralma
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Japonya'nın ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında meydana gelen talep daralması nedeniyle geçen ay yıllık bazda yüzde 11,7 düşerek 6,36 trilyon yen (59 milyar dolar) olarak gerçekleşti. 

Japonya'da Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklerde ihracatta mart ayındaki düşüşe dikkati çekildi. 

Buna göre, deniz aşırı talep azlığı yaşanan salgın döneminde Japonya'nın ihracatı yüzde 11,7 azalışla 6,36 trilyon yen, ithalatı da yüzde 5 düşüşle 6,35 trilyon yen (58,9 milyar dolar) oldu.

Ülkenin ihracatı, 2016'dan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

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