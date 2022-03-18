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Japonya'nın İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde bulunan İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İwate eyaleti açıklarında yerel saatle 23.25'te, 20 kilometre derinlikte 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
JMA, kıyı eyaletine yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.

Tohoku'da yer alan kıyı eyaletleri Fukuşima ve Miyagi açıklarında 16 Mart'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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