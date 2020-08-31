Japonya'nın perakende satışları temmuzda yıllık yüzde 2,8 düştü
Japonya'nın perakende satışları temmuzda yıllık yüzde 2,8 düşüşle, beklenti üzerinde azaldı.
Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre, ülkenin perakende satışları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,8 düşüşle, yüzde 2,4 düşüş beklentisinin üzerinde geldi. Perakende satış endeksi haziran ayında yıllık yüzde 1,3 düşmüştü.
Endeks aylık bazda, haziran ayında görülen yüzde 13,1'lik artışa rağmen, temmuzda yüzde 3,3 azaldı.
Ülkenin toplam ticari satışaları 42 milyar 574 milyon yen olurken, mallar kaleminde yıllık yüzde 12,8 ve toptan satış endeksi yüzde 16,8 azaldı.