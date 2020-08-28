Japonya'nın rafine bakır ve çinko ihracatı temmuzda arttı

28 Ağustos 2020

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre, Japonya'nın rafine bakır ihracatı yüzde 52,4 artışla 77 milyon 693 bin ton ve rafine çinko ihracatı yüzde 133,3 artışla 13 milyon 833 bin ton oldu.

Japonya'nın katot bakır ihracatı temmuzda yıllık yüzde 53,1 artarak 74 milyon 602 bin ton olurken, yılın ilk 7 ayında rafine bakır ihracatı yıllık yüzde 30,7 artarak 426 milyon 123 bin ton oldu. Bu dönemde bakır katot ihracatı yıllık yüzde 31 artarak 398 milyon 716 bin ton oldu.

Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk 7 ayında çinko ihracatı yıllık yüzde 48,1 artarak 66 milyon 269 bin ton olarak gerçekleşti.

(Kaynak: Foreks)