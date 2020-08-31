Japonya'nın sanayi üretimi temmuzda yüzde 8 arttı
Japonya'nın sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 8 artarken, yıllık bazda yüzde 16,1 düştü.
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre, ülkenin sanayi üretimi temmuz ayında beklenti olan yüzde 1,2'lik artışın üstünde, yüzde 8 arttı. sanayi üretimi haziran ayında yüzde 1,9 artmıştı.
Japonya'nın sanayi üretimi aynı ayda yıllık bazda yüzde 16,1 gerilerken, görülen düşüşte sevkiyat endeksindeki yıllık yüzde 17,1 ve stoklardaki yıllık yüzde 4,9'luk düşüşler etkili oldu. Diğer yandan stok oranı yıllık yüzde 17,8 arttı.
Sanayi üretimindeki aylık artışa katkı sağlayan faktör sevkiyat endeksindeki yüzde 6'lık artış olurken, stoklar yüzde 1,6 ve stok oranı yüzde 8,8 azaldı.