Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu

Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni genel başkanı eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida oldu.

İktidar partisinde bugün yapılan genel başkanlık seçimini favori aday mevcut Aşı Bakanı Kono'yu geride bırakan Kishida kazandı.

Kishida ABD ile stratejik ortaklığın devamını isteyen ve Çin'in askeri alanda büyümesine yönelik ABD endişelerini paylaşan bir isim olarak tanınıyor.

64 yaşındaki Kishida'nın Suga'nın yerine başbakanlık görevini de devralması bekleniyor. Kishida, Japonya ekonomisinin büyümesi için kamu harcamalarına destek veren bir isim olarak da tanınıyor.