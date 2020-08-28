Japonya'nın yeni başbakanı eylülde belirlenecek
Japonya'nın yeni başbakanının eylül ayı ortasında belirleneceği duyuruldu.
Japonya Liberal Demokratik Partisi, istifa eden Shinzo Abe'nin yerine gelecek kişinin eylül ayı ortasında yapılacak bir seçimle belirleneceğini duyurdu.
Partinin önde gelen isimlerinden ve 2012 yılında Başbakanlık seçimlerinde Abe'ye rakip olan, Shigeru İshiba muhalefet kanadından aday olmayı düşündüğünü açıklarken, Başbakan Yardımcısı Taro Aso seçimlere girmek istemediğini belirtti.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe sabah saatlerinde sağlık sebebiyle görevinden istifa ettiğini, ancak yeni başbakan seçilene dek görevine devam edeceğini açıklamıştı.