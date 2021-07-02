Jeff Bezos, uzaya Mary Wallace Funk’u davet etti

Blue Origin'in internet sayfasında yer alan açıklamada, 1960’lı yıllarda kadın olduğu için astronot olması engellenen Funk’ın Bezos tarafından uzay seyahatine davet edildiği belirtildi ve Bezos ile Funk'ın bir videosuna da yer verildi. Bezos, Instagram hesabından Funk için, "Onun kadar kimse beklemedi. Artık zamanı. Ekibe hoş geldin. 20 Temmuz’da onur konuğu olarak bizimle uçacağın için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Funk'ın 13 kadın astronot adayla 1960’lı yıllarda özel bir şirket programı çerçevesinde eğitim aldığı ancak NASA’nın sadece erkek pilotları seçme politikası nedeniyle hiçbirinin astronot olamadığı bilgisi paylaşıldı.

Bezos ile uzay yolculuğuna çıkmak için 12 Haziran’da satışa sunulan bir kişilik boş koltuk, çevrim içi açık artırmada 28 milyon dolara alıcı bulmuştu.

İlk kez uzaya insan taşıyacak Blue Origin, koltuğu alan kişinin adını açıklamazken, koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişinin katıldığı kaydedilmişti. Teksas'taki Van Horn Üssü'nden yapılacak yolculuğa Bezos’un kardeşi de dahil 6 yolcu katılacak.